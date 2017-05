Marozsán Dzsenifer meghódította Franciaországot

A Palermo korábbi elnöke, Maurizio Zamparini tavaly az új Cavaninak nevezte Balogh Norbertet. A DVSC-től igazolt hórihorgas csatár még messze van ettől, Marozsán Dzsenifer viszont ugyanakkora elismerésben részesült, mint a 30 éves PSG-sztár.

Hétfőn ugyanis a férfiaknál az uruguayi csatár, a hölgyeknél pedig a magyar származású játékos lett az év legjobbja a profi futballisták szervezeténél.

Bombasztikus bemutatkozó év

A budapesti születésű klasszis tavaly nyáron fogadta el az Olympique Lyon hívó szavát, a Frankfurtot hagyta el hét év után.

Marozsán Dzsenifer: Született: Budapest, 1992. április 18.

Klubjai: 1996-2003: Burbach

2003-2009: Saarbrücken 24 meccs/5 gól

2009-2016: Frankfurt 119/32

2016- Olympique Lyon 29/7

Válogatottság: 54 meccs/26 gól

Címei: BL-győztes (2013)

U17-es Európa-bajnok (2008)

U17-es vb-bronzérmes (2008)

U20-as világbajnok (2010)

Európa-bajnok (2013)

Olimpiai bajnok (2016)

Bajnokok Ligája-győztesként (2013) érkezett Franciaországba, ahol sztárként üdvözölték. Zökkenőmentesen ment a beilleszkedése, a női élvonalban 21 meccsből 17-szer lépett pályára az aktuális idényben, és 7 gólt szerzett.

A lyoniakkal letarolta a D1 Feminine-t, az Olympique egyedül a Paris Saint-Germaintől kapott ki a 2016-17-es szezonban, 20-szor győztesen hagyták el a pályát Alex Morganék. Már bajnokok, hiszen egy fordulóval a vége előtt 8 ponttal előzik meg a Montpellier-t. Ráadásul idén még akár a triplázás is összejöhet Marozsánéknak, akik a Francia Kupa döntőjében és a Bajnokok Ligája fináléjában is a Paris Saint-Germainnel csapnak össze.

Burbachból a Maracanába

Marozsán János: Született: 1965. május 3.

Klubjai: Siófok, Honvéd, BVSC, Pécs, Saarbrücken

Válogatottság: 4 meccs/0 gól

Címei: magyar bajnok (1991)

magyar bajnoki bronzérmes (1992)

A négyszeres magyar válogatott Marozsán János 1996-ban költözött a németországi Burbachba. Dzsenifer 4 évesen került új környezetbe, először a helyi csapatban próbálgatta a cseleket, majd édesapját követve a Saarbrückenhez került (2003), ahol már ilyen varázslatokra volt képes a labdával.

Fel is figyelt rá 2009-ben a Frankfurt, mely azidőtájt az ország topcsapatának számított (2007-ben és 2008-ban is bajnoki címet nyert). Alapember lett a gárdában, s a korosztályos ranglétrát végigjárva a német felnőttválogatottból is kiszoríthatatlanná vált.

Kezdőként kapott lehetőséget a riói olimpiai fináléjában is, ráadásul ő szerezte csapata első gólját a második félidőben. Anja Mittagék végül 2-1-re nyerték a döntőt a svédek ellen, így megszerezték Németország történetének első aranyát női futballban.

Már csak a hab hiányzik a tortáról

A 2013-as év parádésra sikeredett Marozsán számára, hiszen a BL-győzelem után Európa-bajnok lett Svédországban. A négy évvel ezelőtti kontinenstornán csak egyszer köszönt be, de az a gól nagyon fontos volt, hiszen a hazaiak elleni elődöntőben szerezte (1-0).

25 éves korára majdnem mindent elért, egyetlen trófea hiányzik a gyűjteményéből, ez pedig a világbajnoki cím. 2019-ben éppen Franciaország rendezi a seregszemlét, Marozsán így nyilatkozott a hiányzó kupával kapcsolatban az Indexnek:

Én lennék a legboldogabb, ha két év múlva összejönne. Nekem a futball egyébként nem azt jelentette, hogy mindent meg akarok nyerni. És nem jelenti azt ma sem. Csak szerettem és szeretek játszani.

A futball iránti szenvedély tehát töretlen, és ezt a szakemberek is maximálisan elismerik. A mostani díj előtt decemberben Marozsánt választotta a legjobb női irányítónak az IFFHS.