Két lépésre a bajnoki címtől a Honvéd, pontot rabolt a Loki a Fraditól

Az OTP Bank Liga 31. fordulóját rendezik szombaton, egyre kiélezettebb a küzdelem a bajnoki címért és a kiesés elkerüléséért. A kora esti meccsek között volt a Budapest Honvéd és az MTK összecsapása is, előbbi a listavezető volt a forduló előtt, utóbbi pedig az utolsó előtti.

A hazai pályán játszó kispestiek kezdték jobban a meccset, de nem tudták gólra váltani a fölényüket, úgyhogy a félidőre 0-0-val vonultak a csapatok. A második játékrésznek is a házigazda vágott neki nagyobb elánnal, a 64. percben pedig meg is lett a vezetést, Holender lőtt 20 méterről az MTK kapujába. Nem tartott sokáig a hazai öröm, Ramos szinte azonnal egyenlített. A győzelmet egy cserejátékot, Koszta hozta meg a Honvédnak, a 83. percben emelt az MTK kapujába. A kék-fehérek a forduló többi eredményét elnézve a forduló vesztesei.

A kispestiek így az Újpest-Videoton mérkőzés végeredményétől függetlenül az élen zárják a fordulót.

A Ferencváros a kiesés ellen menekülő Debrecennel csapott össze hazai pályán, a két csapat pedig mozgalmas mérkőzést vívott, ahol mindkét oldalon megvoltak a gólszerzési lehetőségek. Gólt azonban egyik csapat sem tudott szerezni, a Debrecen nagyon fontos pontot szerzett a bajnoki címvédő otthonában. A Ferencváros, amelyet páran kifütyültek, maradt a harmadik, mert a Vasas is botlott.

Az angyalföldiek a Haladáshoz látogattak Sopronba és még úgy is vezettek 1-0-ra az első félidő után, hogy a 12. percben Király kivédte Berecz tizenegyesét – Burmeister később fejjel vette be a szombathelyi kaput. A második játékrész elején a Haladás lőhetett büntetőt, Iszlai pedig nem hibázott. A 73. percig kellett várni az újabb gólra, a Vasas került ismét előnybe, Gaál volt ezúttal eredményes. De még erre is volt válasza a Halinak, Schimmer a 88. percben pontot mentett csapatának.

Borsodban amolyan kiesési rangadót rendeztek, a DVTK és a Mezőkövesd is azért küzd, hogy a következő idényben is NB I-es legyen. A meccs érdekessége, hogy DVTK-mezőkövesd volt, de Mezőkövesden, ott játssza ugyanis most a hazai mérkőzéseit a Diósgyőr. A kövesdiek alig több, mint negyed óra alatt kétgólos előnybe kerültek, de ez a DVTK már nem az, amely összeroppan hátrányban a második játékrész elején sikerült egyenlíteni. Még egyszer a kapuba került a labda, de Diallo lesen volt, így érvénytelenítették, maradt a 2-2.

A forduló kiütéses győzelme eddig a Paksé, amely 3-0-ra verte a már biztos kieső Gyirmótot.

Eredmények – OTP Bank Liga, 31. forduló Budapest Honvéd – MTK 2-1 (0-0)

gólszerzők: Holender (64.), Koszta (83.), illetve Ramos (65.) Ferencváros – Debrecen 0-0 Szombathelyi Haladás – Vasas 2-2 (0-1)

gólszerzők: Iszlai (49., 11-esből), Schimmer (88.), illetve Burmeister (36.), Gaál (73.) DVTK – Mezőkövesd 2-2 (0-2)

gólszerzők: Makrai (47.), Busai (69.), illetve Molnár (13.), Sós (17.) Paks – Gyirmót 3-0 (3-0)

gólszerzők: Bartha (19.), Szakály D. (25., 30.)