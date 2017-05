Megvan, kinek kell megmentenie a holland válogatottat

A holland Voetbal International cikke szerint kedden fogják bemutatni a holland labdarúgó-válogatott régi-új szövetségi kapitányát: Dick Advocaatot. A szakember harmadszor veszi át a nemzeti csapat irányítását (1992-1994, 2002-2004), emellett többször is tagja volt a szakmai stábnak, például legutóbb Danny Blind segítője volt.

A holland válogatott 112 éves története során a 69 esztendős Advocaat lesz a legidősebb szövetségi kapitány.

Állítólag nem csak ő volt jelölt, Henk ten Cate azonban megszakította a tárgyalásokat, amikor arról értesült, nem mindenki akarja őt kapitánynak a szövetségen belül. A sajtó pedig előszeretettel emlegette Ronald Koemant, Louis van Gaalt és Frank De Boert is. Mégis Advocaat lett a befutó.

Dick Advocaat jelenleg a török Fenerbahce vezetőedzője, így csak június 1-jével állhat munkába. Így megeshet, hogy a Marokkó elleni, május 31-i felkészülési mérkőzésen még beugró edző irányítja majd a csapatot. Június 4-én újabb barátságos találkozó vár Hollandiára Elefántcsontpart ellen, majd öt nappal később egy vb-selejtező következik, Luxemburg lesz az ellenfél.

A holland labdarúgás elég nagy gödörbe került az elmúlt években. Hiába növelték meg az Európa-bajnoki mezőnyt 2016-ra, nem jutottak ki Franciaországba és most a vb-selejtezőben is rosszul állnak, féltávnál csak a negyedikek az A csoportban, Franciaország, Svédország és még Bulgária is megelőzi őket. Ezért menesztették is menesztették Danny Blindet.

Fotó: Europress/Anadolu Agency/Abdullah Coskun