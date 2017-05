Ráfordultak a hajrára a csapatok az OTP Bank Ligában, szombaton a 30. forduló mérkőzéseit rendezték. Továbbra is teljesen nyílt a bajnoki címért folytatott versenyfutás, hiszen a Videoton és a Honvéd is nyerni tudott. Utóbbi együttes ötöt vágott Mezőkövesden. Davide Lanzafame és Bobál Dávid is felsőléces bombával jelentkezett, mégis Jonathan Heris öngóljáról marad emlékezetes a forduló.

Videoton – Haladás 2-0 DVSC – Újpest 1-0 Mezőkövesd – Budapest Honvéd 1-5 Gyirmót – DVTK 1-1 Vasas – Paks 0-3 MTK – FTC 1-3 A tabella állása: 1. Budapest Honvéd 30 17 5 8 47–27 +20 56 2. Videoton FC 30 16 8 6 58–26 +32 56 3. Ferencvárosi TC 30 13 9 8 51–40 +11 48 4. Vasas FC 30 14 5 11 45–36 +9 47 5. Szombathelyi Haladás 30 12 6 12 38–40 –2 42 6. Paksi FC 30 10 11 9 35–33 +2 41 7. Újpest FC 30 9 12 9 45–45 0 39 8. Debreceni VSC 30 10 7 13 37–40 –3 37 9. Diósgyőri VTK 30 10 5 15 36–53 –17 35 10. Mezőkövesd Zsóry FC 30 9 8 13 33–49 –16 35 11. MTK Budapest 30 8 11 11 24–33 –9 35 12. Gyirmót FC Győr 30 4 9 17 18–45 –27 21

