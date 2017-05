Mourinhónak már nem is olyan fontos az angol bajnokság

Vasárnap Arsenal – Manchester United rangadót rendeznek az angol labdarúgó-bajnokságban, Angliában a szurkolók már kezdenek rápörögni a nagy meccsre. José Mourinhót azonban egyelőre nem hozza lázba a dolog, a jelenleg az ötödik helyen álló United vezetőedzője már sokkal fontosabbnak tartja ugyanis az Európa Ligát a Premier League-nél.

Márpedig az angolok csütörtök este játsszák le az elődöntő első meccsét a Celta Vigo otthonában, 2008 óta első nemzetközi kupagyőzelmükre hajtanak.

Tudom, hogy ez az egyedüli olyan trófea, amit nem nyert meg a Manchester United, nagyszerű lenne, ha a szezon után elmondhatnánk: a klub mindenhol győzött már. Úgyhogy ezért az Európa Liga fontosabb számunkra

– mondta a goal.com cikke szerint a portugál, de hozzátette, azért a csütörtöki eredménytől is függ, hogyan mennek neki az Arsenal elleni mérkőzésnek.

Mourinho épp a Celta Vigót hozta fel példaként. A spanyol bajnokságban a Celta Vigónak már elúszott az esélye, hogy nemzetközi kupaszereplést érő helyen végezzen, így rágyúrnak az Európa Ligára, hetek óta pihentetik a kulcsjátékosaikat. Mourinho is hasonlóra készül, ha reális esélyt lát a spanyolok elleni első meccs után a döntőre és a végső győzelemre, az EL-győzelem mellé ugyanis Bajnokok Ligája-indulás is jár. Fogyatkozik is a kerete: Luke Shaw, Zlatan Ibrahimovic és Marcos Rojo is biztosan hiányozni fog csütörtökön.

Az, hogy a Celta itt van az elődöntőben, önmagáért beszél. Ránk pihentek, úgy hiszem egyértelmű a céljuk: a győzelem.

A Manchester United egyébként két fronton is harcban van a Bajnokok Ligájáért: az EL mellett a bajnokságban is, ahol ugyan csak ötödikek, de csak egy pontra vannak lemaradva a városi rivális Citytől négy meccsel a vége előtt. Az Arsenalt öt ponttal előzik, igaz, a londoniak egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak.

A másik ágon az Ajax közben már fél lábbal legalább ott van az Európa Liga döntőjében, szerdán hazai pályán verték 4-1-re a Lyont. (Fotó. Europress/AFP/Miguel Riopa)

Európa Liga-elődöntő, 1. mérkőzés Celta Vigo – Manchester United 21.00, Játékvezető: Szergej Karaszev (orosz) Várható felállások az uefa.com szerint: Celta Vigo: Sergio Álvarez – Mallo, Cabral, Fontàs, Jonny – Radoja, Pablo Hernández – Aspas, Wass, Sisto – Guidetti Manchester United: Romero – Valencia, Bailly, Darmian, Young – Pogba, Carrick, Herrera – Mkhitaryan, Rashford, Martial