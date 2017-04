Fellaini lefejelte Agüerót, Jesus majdnem hős lett a manchesteri rangadón – videó

Csütörtök este manchesteri rangadót rendeztek a Premier League-ben, a 26. fordulóból elhalasztott meccset pótolta a City és a United.

A 10. percben Sergio Agüero találta telibe a bal oldali kapufát Kevin de Bruyne lapos beadása után.

A túloldalon Cladio Bravo adott majdnem gólpasszt Henrikh Mkhitaryannak, de az örmény a kapusba bombázta az elé kerülő labdát.

Agüerónak több jó lövése is volt, de David de Gea eszén nem tudott túljárni.

Az első félidő hajrájában Ander Herrera fejelhetett volna gólt egy szélről beívelt szabadrúgás után, de öt méterről nem találta el a kaput.

City-rohamokkal kezdődött a második játékrész, de Agüero és Raheem Sterling sem tudott betalálni.

Nicolás Otamendi fejelte a kapu fölé Leroy Sané szögletét a 67. percben, majd Sterling löketét hatástalanította a United spanyol portása.

Bő tíz perccel a vége előtt kapust cseréltek a hazaiak, Bravo megsérült egy ütközés következtében, így Willy Caballero váltotta a City kapujában.

Claudio Bravo se retiró lesionado del partido entre el Manchester City y el Manchester United. Que no sea nada grave. pic.twitter.com/nndrsvQOrF — Jugando Fuera (@Jugando_Fuera) 2017. április 27.

A 84. percben Marouane Fellaini kapott piros lapot, majd tumultuózus jelenetek alakultak ki. Agüerót fejelte meg a belga középpályás, ezt követően balhéztak a felek.

Gabriel Jesus a hajrában állt be, majd be is talált közelről. Lesről indult azonban, így hiába ünnepelt. 0-0 lett a vége, az egy pontnak egyik csapat sem örülhet igazán.

Premier League, 26. forduló, végeredmény: Manchester City – Manchester United 0-0