Dzsudzsák a BL-forduló álomcsapatában

Dzsudzsák Balázs megállíthatatlan volt az al-Vahda al-Rajjan elleni mérkőzésén (5-1) az ázsiai Bajnokok Ligájában.

Az 5. körben rendezett összecsapás után 8.6-os osztályzatot kapott a magyar középpályás, ennek megfelelően be is került a forduló válogatottjába.

👏👏 #ACL2017 Team of the Week for Matchday 5! pic.twitter.com/vybOQFeGSE

— AFC Champions League (@TheAFCCL) 2017. április 27.