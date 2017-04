30 szurkoló halt meg az EL-negyeddöntő közben

Szörnyű tragédia történt csütörtökön este Nigériában. A calabari futballszurkolók a Manchester United – Anderlecht EL-negyeddöntőt nézték, mikor egy közeli transzformátorház felrobbant – írja a Guardian.

A távvezeték rázuhant a drukkerekre, 30-an közülük életüket vesztették.

Az egyik túlélő fülsiketítő robajról számolt be, kiment a kivetítős helyről, hogy megnézze, mi történt. Mire visszaért, már megtörtént a baj.

A Manchester United részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak.

Our thoughts go out to the United fans, their friends and families affected by the tragedy in Calabar, Nigeria, yesterday. pic.twitter.com/WGnHAxpjMV

— Manchester United (@ManUtd) 2017. április 21.