Nikolics-duplával diadalmaskodott a Chicago – videó

Az MLS szombati játéknapján Chicago Fire – New England Revolution mérkőzést rendeztek.

Az első félidő derekán Je-Vaughn Watson kapott piros lapot, a hazaiak pedig a játékrész hajrájában váltották gólra az emberelőnyt.

Bastian Schweinsteiger a harmadik meccsén a második gólját lőtte, ezúttal éles szögből küldte a labdát a jobb alsóba.

#Schweinsteiger does it again! His 2nd goal in 3 games gives #cf97 the 1-0 HT lead vs #NERevs! Expert run, touch, and finish. #CHIvNE #MLS pic.twitter.com/r7XHXF3wz5

— Jason Foster (@JogaBonitoUSA) 2017. április 15.