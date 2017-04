Balhé: Korzikán a szurkolók megtámadták a Lyoni kapust

A Bastia hazai szurkolóinak egy csoportja megtámadta a pályán a francia Olympique Lyon labdarúgócsapatának játékosait a soros bajnoki mérkőzés bemelegítése közben. Később újabb incidens következett, s a szünetben félbeszakadt a meccs.

Az eredetileg vasárnap 17 órára kiírt találkozó kezdése előtt negyedórával a hazai drukkerek egy csoportja bejutott a pályára, ahol elkezdte lökdösni és labdákkal rugdosni a vendégjátékosokat. A Lyon Twitter-oldalán látható videó tanúsága szerint a csapat focistái ezt követően az öltözőbe menekültek a feldühödött korzikai drukkerek elől.

A mérkőzés a rend helyreállítása után, majdnem egyórás késéssel kezdődött, majd amikor lefújták a gól nélküli első félidőt, az öltözőbe tartó lyoni kapust, Anthony Lopest ismét megtámadta a Bastia drukkereinek egy csoportja.

Longer, 2-minute version courtesy of OL TV shows extraordinary attempt to attack Lyon players from SC Bastia “fans”. pic.twitter.com/UAsnHwSyi0

— Get French Football (@GFFN) 2017. április 16.