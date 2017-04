Münchenben nyert a Real, Zidene mégsem olyan boldog

Kedvező helyzetből várja a visszavágót a címvédő Real Madrid, a spanyolok Cristiano Ronaldo százados duplájával 2-1-re nyertek Münchenben szerda este. Zinedine Zidane a összességében elégedetten értékelte az összecsapást:

Münchenben mindig nehéz nyerni, szenvedtünk is az első félidőben. A másodikban már többször szereztünk labdát, jobbak is voltunk. Tíz ember ellen pedig már könnyebb volt a dolgunk. A büntető szerintem jogtalan volt, de végül kimaradt, szóval nem kerültünk 2-0-s hátrányba. Amiért kicsit csalódottak vagyunk, hogy a végén több gólt is lőhettünk volna, de olyan kapussal találtuk szembe magunkat, aki egy valóságos fal