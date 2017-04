“Dortmund, Dortmund” – skandálták a stadionban a Monaco-drukkerek

Három bomba robbant kedden este Dortmundban a Borrusia buszánál, melynek következtében elhalasztották a csapat Monaco elleni BL-negyeddöntőjét.

Marc Bartra, a német gárda hátvédje könnyebb sérüléseket szenvedett, sokkos állapotban szállították kórházba, de nincs komoly baja.

A rendőrség türelemre intette a stadionban tartózkodó drukkereket, a franciák zseniális gesztussal éltek, a dortmundi csapat nevét skandálták a Signal Iduna Parkban.

A német csapat a Twitterén mondott köszönetet a gesztusért.

Thanks for your patience and understanding and the “Dortmund! Dortmund” chants, dear supporters of @AS_Monaco_EN! pic.twitter.com/Gcz9XGQY0J

— Borussia Dortmund (@BVB) 2017. április 11.