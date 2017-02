A rómaiak kiütötték Paulo Sousa csapatát

A vasárnapi Juventus – Internazionale (1-0) mellett a Serie A 23. fordulójának másik igazi rangadóját érdekes módon kedden, az AS Roma és Fiorentina vívta egymással. A két csapat őszi mérkőzésén a firenzeiek bizonyultak jobbnak a horvát Milan Badelj találatával (1-0).

Az ex videotonos, jelenleg a lilákat irányító Paulo Sousa számára azonban most nem bizonyult jó előjelnek, hogy térdsérülés miatt nem számíthatott legeredményesebb támadójára, a szintén horvát Nikola Kalinicre, as rómaiakat vezénylő Spalletti mester viszont visszakapta az Afrika-kupán Egyiptommal döntőző Mohamed Salah-ot, így szinte teljes kerettel készülhetett a találkozóra.

Így tán nem lehet csodálkozni azon, hogy az öt sárga lapot is hozó találkozót ezek után a hazai pályán játszó fővárosiak hagyták el győztesen.

A gólkirályi címért harcoló bosnyák támadó, Edin Dzeko már az első félidőben vezetést szerzett a Romának Daniele De Rossi asszisztjából. A veterán olasz középpályás az 58. percben egy másik gólpasszt is kiosztott, ezúttal az argentín Fazionak.

A hétvégén éppen Nagy Ádámék ellen gálázó Napoli (Bologna-Napoli 1-7) példáját követve a kétgólos vezetés birtokában sem álltak le a rómaiak a gyenge napot kifogó Fiorentina ellen, ennek pedig meg is lett az eredménye.

A 75. percben a belga Radja Nainggolan is megszerezte szezonbeli ötödik bajnoki találatát, Dzeko pedig a 83. percben beállította a 4-0-s végeredményt (ezzel pedig átvette a vezetést a góllövőlistán).

Az AS Roma ezzel a győzelemmel négy pontra a tabella második helyére zárkózott fel az egy meccsel kevesebbet játszó Juventus mögé, a Fiorentina pedig úgy tűnik, egyre inkább csak az Európa-Ligát célozhatja meg a szezon végeztével.