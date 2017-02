Kemenes Szabolcs beolvasott Jürgen Kloppnak

Az azért elég érdekes élethelyzet, amikor az NB1 egyik legjobbnak vélt kapusa, az éppen Paks és valamelyik másik klub közt félúton lévő Kemenes Szabolcs innen, Magyarországról fogalmaz meg kritikát a világ egyik legerősebb bajnokságának sztáredzőjével, Jürgen Kloppal kalpcsolatban.

Márpedig ez történt. A keddi Borsban Kemenes a Liverpool kapusproblémájával kapcsolatban fejtette ki a véleményét. Szerinte:

Ádám (Bogdán – a szerk. ) Liverpool-szintű kapus, túl könnyen lemondott róla a német. Kariust ő hozta, mégis egy-két hiba után ma már jegeli. Mignolet-ban elméletileg hisz, ezért hosszabbított vele nemrég három évet, most mégis az ő nyakába varrja a gyengébb eredményt, ami szerintem nem korrekt. A belga nem rossz kapus, és szerintem Bogdán is megérdemelne még egy esélyt, mégis úgy hiszem, nyáron szerződtetik Hartot, akire egyébként már az elmúlt nyáron is lecsaphatott volna Klopp. A menedzsernek először magában kellene keresnie a hibát.