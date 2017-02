Német belügyminiszter a 19. forduló után: Ilyen fokú brutalitástól eláll az ember lélegzete

A Puskás Akadémia a Real Madrid és a Bayern München legjobbjaival is összecsap

A Bundesliga 19. fordulója során Dortmundban és Frankfurtban is szurkolói rendbontásra került sor, melynek következtében több esetben is rendőrségi eljárás indult – számol be a Wolfsburger Nachrichten.

A Borussia Dortmund szombaton 1-0-ra nyert Gulácsi Péter Leipzigje ellen, a mérkőzés előtt a helyi ultrák rátámadtak a stadion előtt a lipcsei táborra – melyben nők és gyerekek is voltak -, valamint a rendőrökre, és kövekkel, palackokkal dobálták meg őket.

Az incidens során tízen megsérültek, tizenegy tettest vettek átmenetileg őrizetbe. Thomas de Maiziére német belügyminiszter felháborodottan nyilatkozott az eset után:

Ilyen fokú brutalitástól eláll az ember lélegzete. Aki kövekkel és italosládákkal dobálja meg a rendőröket, és közben családokra, gyerekekre sincs tekintettel, annak nem futballstadionban van a helye, hanem rácsok mögött.

Vasárnap Eintracht Frankfurt – Darmstadt meccset rendeztek, előbbi csapat drukkerei egy étteremben támadtak az ott gyülekező vendégszurkolókra.