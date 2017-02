Szalai Ádám a nap játékosa a Bundesligában

A magyar válogatott csatár szombaton a 69. percben állt be csereként a Hoffenheimbe, ám ennyi idő is elég volt neki, hogy duplázzon korábbi csapata, a Mainz ellen és a 4-0-ra megnyert meccs legjobbja legyen több oldalnál is.

A szombati produkciója után az Eurosport Szalai Ádámot választotta meg a nap játékosának.

Mindig keményen edz, sosem adja fel. Örülök, hogy így alakult, mert nincs könnyű dolga Sandro Wagner mögött. A csapat szempontjából nagyon fontos, hogy azok is keményen hajtsanak, akik esetleg a háttérbe szorulnak

– mondta az Eurosportnak Julian Nagelsmann vezetőedző.

Szalai Ádámnak ez még csak a nyolcadik bajnokija volt az idényben, mindössze 170 percet töltött a pályán: egyszer kezdett, hétszer becserélték. A 29 éves játékosnak azonban így is van három gólja a Bundesligában. (Fotó: Europress/AFP/Amelie Querfurth)

Szalai első szombati gólja (forrás: nso.hu):

És a második: