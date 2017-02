Őrületesen nagy bombagól döntött a Juve-Inter rangadón

A bajnoki meccseket tekintve a 168. Derby d’Italiát rendezték vasárnap este, a Juventus fogadta ősi riválisát, az Internazionalét. Az olasz rangadókkal megesik olykor, hogy unalomba fulladnak, ezúttal azonban szerencsére mindkét csapat támadott becsülettel az elejétől kezdve. A bár mindkét oldalon voltak helyzetek, a Juventus volt a veszélyesebb, a 13. percben Dybala lövésénél a keresztléc segítette ki a vendégeket.

Egészen a 45. percig kellett várni a gólra, de nagyon is megérte: egy szöglet után kifejelt labdát Cuadrado állítgatás nélkül bombázott a felső sarokba, csoda, hogy nem borult fel a kapu.

A második félidő elején Handanovic mutatott be elképesztően nagy bravúrt, egy tökéletesen végigjátszott támadás végén Pjanic lapos lövését tolta ki az alsó sarokból. A csapattársak is szép lassan visszarázódtak a meccsbe, mondjuk pont az Inter a Serie A mostani nagy feltámadója, ők szerezték a mezőnyben a legtöbb gólt és pontot az utolsó negyed órában.

Most a legnagyobb helyzete a Juventusnak volt a hajrában, de Handanovic Mandzukic fejesénél is hatalmasat védett. A Juve végül megőrizte minimális előnyét (a második játékrész már inkább volt feszült, mint látványos, a hevesen reklamáló Perisicet ki is állították), már 28 meccse folyamatosan nyer otthon a Serie A-ban és hat ponttal vezet a bajnokságban úgy, hogy egy meccsel kevesebbet játszott a többieknél. Az Internek megszakadt a hét bajnoki győzelemből álló sorozata és az ötödik helyen ragadtak.