Dárdai Pál: Ez teljesen elfogadhatatlan

Idei második meccsét is elveszítette a Hertha BSC labdarúgócsapata, Freiburgban kapott ki 2-1-re Dárdai Pál csapata. Bár a legutóbbi, Bayer Leverkusen elleni zakó után fogadkoztak a berliniek, hogy majd most javítanak, azonban jó egy félidőn keresztül elég gyengén futballoztak, a kései ébredésen pedig el is ment a mérkőzés.

Két gólt gyakorlatilag a semmiből kaptunk, ez teljesen elfogadhatatlan. A támadásaink pedig elég esetlegesek voltak, semmi elképzelés. Mindenképpen javulnunk kell

– mondta a vezetőedző a Berliner Zeitungnak.

A Hertha, amely a legutóbbi öt bajnokijából négyet is elveszített, az Ingolstadt ellen játszik legközelebb. Dárdaiék jelenleg a Bundesliga hatodik helyén állnak.

A Freiburg elleni vereség összefoglalója: