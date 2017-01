Nagy Ádám lecserélése után úszott el a Bologna győzelme

Nagy Ádámmal a kezdőben rendre jól szerepel a Bologna focicsapata, így a Cagliari elleni „hatpontos” meccsen is az elejétől kezdve a pályán volt a magyar válogatott középpályás. A bolognaiak a 64. percben vezettek egy szép támadást, aminek a végén Destro szerzett gólt. Nagy 72 percet töltött a pályán, Viviani állt be a helyére, akit a hajrában kiállítottak, majd Krafthnak is felmutatták a piros lapot, a Cagliari pedig kettős emberelőnyben kiegyenlített, Borriello állította be az 1-1-es végeredményt.

A címvédő és listavezető Juventus eközben a Sassuolo otthonában nyert. Higuain az első szűk fél órában lőtt egy gólt és adott egy gólpasszt.

Az AS Roma hiába vezetett kétszer is a Sampdoria otthonában, végül 3-2-re kikapott. A Juve előnye így négy pont, ráadásul a torinóiak egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak riválisuknál.

Luis Muriel megpattanó szabadrúgása volt az AS Roma veszte:

Az AC Milan az Udinese otthonában kapott ki, a Fiorentina pedig hazai pályán játszott 3-3-at a Genoával.