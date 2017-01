Messi ott lőtt gólt az edzésen, ahol szinte képtelenség

Ezt a statisztikát senki se mutassa meg Messinek, mert itt is Ronaldo van az élen

Több ezren látogattak ki a barcelonai Mini Estadi stadionba, hogy megnézzék az FC Barcelona focicsapatának első 2017-es edzését. Lionel Messi már most, január 3-án megdobogtatta a rajongók szívét, mivel egy cselsorozat után úgy lőtt gólt, hogy közben a védőt és a kapust is bebőrözte – erre azért nem sokan képesek a világon. A Barca egyébként csütörtökön már le is játssza első idei tétmeccsét: az Athletic Bilbao otthonában lépnek pályára a Király Kupa nyolcaddöntőjének első mérkőzésén.

Messi gólja:

A Barcelona hivatalos videója az első idei edzésről: