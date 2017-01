Statisztika bizonyítja, hogy a Leicester City a Premier Legue történetének legrosszabb címvédője

Az imént írtunk róla, hogy a Leicester City csapnivaló meccsen játszott 0-0-s döntetlent a Middlesbrough vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 20. fordulójában. A címvédő így még mindig nyeretlen idegenben a szezonban, de ez csak az egyik probléma.

A Premier League történetének legrosszabb címvédője eddig a City.

20 forduló után mindenképpen, a statisztikákra specializálódott Opta tweetje szerint az eddig szerzett 21 pontjuk a legkevesebb a regnáló bajnoktól a bajnokság ezen szakaszában. Mondjuk még így is a 14.-ek és a fordulóban maximum csak a Stoke City előzheti meg őket.

21 – Leicester have collected just 21 points from their opening 20 games this season; the worst return by a reigning PL champion. Hunted.

— OptaJoe (@OptaJoe) 2017. január 2.