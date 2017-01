Ibrahimovic és a Premier League nagy öregjei

Zlatan Ibrahimovic nagyon könnyedén vette fel a Premier League ritmusát. 2016-ban 18 gólt hintett a 35 éves svéd támadó a Manchester Unitedben, összesen csak Lionel Messi lőtt nála több gólt (51) tavaly.

50 – Of players in the big 5 Euro leagues, only Lionel Messi (51) scored more goals in all comps than Zlatan Ibrahimovic (50) in 2016. Ace. pic.twitter.com/5fnGuZCpbN

— OptaJoe (@OptaJoe) 2016. december 31.