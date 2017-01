Dárdai Pál nem mindennapi jubileumot ünnepelhet

A berlini Morgenpost nemrég Dárdai Pált, a labdarúgó Bundesligában szereplő Hertha BSC vezetőedzőjét választotta meg az Év emberének.

A magyar szakember 20 éve szolgálja a berlini klubot, erről Facebook-oldalán emlékezett meg az együttes január elsején.

A 40 esztendős vezetőedző 1997. január elsején 20 évesen került a német gárdához, melyet azóta is szolgál.

-emlékezett vissza a kezdetekre Dárdai, majd a felnőtt csapat kispadján megélt első meccséről is szót ejtett:

Kezdetben azt hittem, hogy a csapat csak egy gyorsan múló betegségben szenved, de aztán rá kellett jönnöm, hogy a játékunk roppant bizonytalan, és hát a liga legrosszabb passzmutatója sem véletlenül volt a miénk. Kemény munkával és némi szerencsével aztán sikerült bennmaradnunk. Amikor váratlanul át kellett vennem a csapatot, tartottam attól, hogy a közös felkészülés hiánya visszaüt majd, ugyanakkor azt is tudtam, hogy szerencsére senki sem tett a vállamra olyan terhet, hogy egy-két éven belül Bajnokok Ligája-csapatot kell építenem. Korábban úgy terveztem, hogy az utánpótlásban szeretném kezdeni az edzői szakmát, aztán jöhet a Hertha, majd valamikor a válogatott. Ha nem is ebben a sorrendben, ez mind megvalósult, voltam szövetségi kapitány is, szóval akár vissza is vonulhatok.