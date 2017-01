Alig szállt le a gépről, már megőrültek a focistáért a kínaiak

Megérkezett új csapatához, a kínai bajnokságban szereplő Sanghaj SIPG-hez Oscar, a világ jelenlegi legjobban kereső labdarúgója. A brazil válogatott középpályás az angol listavezető Chelsea-től szerződött Sanghajba, melynek repülőterén ünneplő szurkolók várták őt hétfőn.

Oscar arrives in Shanghai as China’s most expensive signing to date. pic.twitter.com/ONRhhlACn4

— DW Sports (@dw_sports) 2017. január 2.