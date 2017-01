Kubatov: „Hisztibiznisz”, ami itt folyik

Kubatov Gábor évértékelő interjújában a Ferencváros élén töltött eddigi öt esztendejéről és a futball szakosztály drukkereiről is beszélt a Magyar Fórumnak.

Mindenki úgy gondol a Fradira, mint egy futballcsapatra. A Fradi azonban nemcsak a labdarúgást jelenti, van tizenkilenc szakosztályunk, ott az Albert Alapítvány. És nemcsak sportteljesítmény, hanem infrastruktúra is, meg sportorvoslás, tudományos kutatások. És persze a Fradi egy nagyon lényeges része a futball. Nehéz kezdés után még nehezebb folytatást hozott az élet, sosem tapasztalt problémákat, mellé sosem látott összetartást, egységet, akaratot és elképesztő mennyiségű munkát. A fél térden, de inkább már földön fekvő Fradit talpra állítottuk kollégáimmal, a szakosztályok vezetőivel a népligeti sporttelepből nyugat-európai edzőközpontot varázsoltunk, felépült a Groupama Aréna, a focicsapat már kétszeres Magyar Kupa-győztes, és történelmi előnnyel nyert bajnokságot , és persze ott van a többi szakosztály megannyi sikere, a teljesség igénye nélkül említve Bácsi Péter világbajnoki címét, a birkózók csapatbajnoki aranyát, a férfi tornászok egyeduralmát, kézilabdázónőink bajnoki címét.

Az FTC-szurkolókról így nyilatkozott az 50 éves sportvezető:

A nézőszámunk jóval magasabb, mint tíz éve, persze lehetnénk még többen a lelátón. Az Eb utáni eufória sajnos nem látszott meg a számokon. Egy szűk kör blokkol, visszariaszt, akár erővel, akár megtévesztéssel visszatart jó néhány őszinte és igaz fradistát. Ezt a szűk kört be lehet azonosítani, van bátorságom kimondani, a motivációjuk anyagi vagy politikai. Ilyen véletlenek nincsenek, hogy az úgynevezett előénekes édesapja Jobbik-színekben indult a választásokon, a fia pedig a Hősök terére szervezett tüntetésről a Fidesz-székház elé vezényli azt a pár száz fradistát. De vannak, akiknek pedig jobban megéri anyagilag ez a helyzet, gondolja, hogy véletlen, hogy ők maguk egymásról is azt írják vádaskodva a világhálón, hogy „hisztibiznisz”, ami itt folyik? Véletlen lenne, hogy állítólag egy piramisjáték vádjával illetett üzleti lehetőségbe éppen a tüntetők két fővezére toboroz belépőket? Ezek nem véletlenek. Van a csöndes többség, amelyik támogatja a törekvéseinket, és van a zajos kisebbség, amelyik még az előbbit is félelemben próbálja tartani. Már majdnem százezer szurkolói kártyát váltottak ki, miközben a tüntetők néhány százan lézengtek legutóbb a Hősök terén.