Kiütéses győzelemmel indította az évet a Tottenham – videó

Sokunkkal ellentétben a Premier League-játékosok nem nagyon pihennek az ünnepek alatt. A Tottenham Hotspur például január elsején látogatott a Watford otthonába a Premier League 19. fordulójában.

Harry Kane hat perc alatt rámolt be kettőt a hazaiaknak, majd az első félidő végén Dele Alli is beköszönt.



Alig telt el egy perc a második játékrészből, a 20 éves angol középpályás máris meglőtte saját maga második, csapata negyedik gólját.

Alli a Southampton ellen is duplázni tudott, most fordul elő először felnőtt pályafutása során, hogy egymás utáni két meccsen talál be kétszer.

Dele Alli has scored back-to-back braces for the first time in his senior career. ⚽️⚽️ vs. Watford

⚽️⚽️ vs. Southampton pic.twitter.com/GCEzksXQlk — Squawka Football (@Squawka) 2017. január 1.

Most vagy soha. Fogadj élőben a Tippmixpron télen is!

A hajrában a korábbi Tottenham-játékos, Younes Kaboul szépített. A Spurs zsinórban a negyedik győzelmét aratta a Premier League-ben, és már harmadik. Mauricio Pochettino tanítványai 10 pontos hátrányban követik a listaveztő Chelsea-t, és csak jobb gólkülönbségüknek köszönhetően előzik meg a Liverpoolban elhasaló Manchester Cityt.