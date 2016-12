Na, melyik országgal rendezne vb-t az Egyesült Államok?

Két magyar futballista csapata is dobogós az IFFHS-nél

Kanada, Mexikó és az Egyesült Államok közösen rendezné meg a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot – számol be a Reuters.

Ez már csak azért is vicces, mert Donald Trump megválasztott amerikai elnök a kampánya során többször is kijelentette, szíve szerint falat húzna országa déli határára, melyet ráadásul Enrique Pena Nieto népével fizettetne ki. Emellett azt is mondta, hogy a mexikói bevándorlókkal a bűnözés és a kábítószerek érkeznek az Egyesült Államokba.

Azt hiszem, eléggé nyilvánvaló, hogy a megválasztott elnök támogatja a sportot és az olimpiai mozgalmat. Nem hiszem, hogy Trump személye kihívást jelentene a pályázatuknak. Szerintem mindhárom ország kormánya támogatni fogja a világbajnokság megrendezését

-nyilatkozta szerdán az észak- és közép-amerikai, illetve karibi térség szövetségének elnöke, Victor Montagliani.

Az 51 éves sportvezető hozzátette: az országos szövetségek 2017-ben egyeztetnek majd a közös rendezésről, a helyszínkijelölésre pedig 2020-ban kerül sor.

A CONCACAF-zóna országai közül legutóbb az Egyesült Államok rendezett vb-t 1994-ben, a FIFA január 10-én dönt arról, hogy a 2026-os torna 48 csapatos legyen-e.