Diego Costa karácsonykor is vérbeli agresszorként viselkedik – videó

Diego Costa eltiltás miatt nem léphetett pályára a Chelsea Bournemouth elleni meccsén (3-0), melyen a londoni csapat klubrekordot döntött. Zsinórban 12. győzelmét aratta Antonio Conte legénysége.

A spanyol válogatott csatár közismerten piszkos dolgokat is bevállal a pályán a győzelemért, nemrég megosztott videóján ismét büntet:

Now back at Chelsea, Diego Costa has uploaded this video as a memory from his time in Brazil last week… pic.twitter.com/kioBkzayOm

— 101 Great Goals (@101greatgoals) 2016. december 26.