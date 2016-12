Yaya Touré nem tud hibázni

Pep Guardiola Manchester Cityje a Hull City otthonába látogatott hétfőn este a Premier League 18. fordulójában.

Az első félidőben 72%-ban a vendégek birtokolták a labdát, de 8-ból csak 3-szor találták el David Marshall kapuját.

Aztán a 72. percben tört meg a jég, Raheem Sterling harcolt ki tizenegyest, Yaya Touré állt oda, és 10-ből a 10. büntetőjét értékesítette az elefántcsontparti középpályás a PL-ben.

10 – Yaya Toure has scored all 10 of his @premierleague penalties, the best 100% record in the competition. Flawless. — OptaJoe (@OptaJoe) 2016. december 26.

Kelechi Iheanacho csereként állt be az 57. percben, bő húsz perccel később pedig le is tette névjegyét, közelről pofozta be a labdát a hálóba. Ez már a negyedik gólja ebben a szezonban a 20 éves támadónak, van már 3 asszisztja is a PL-ben.

Kelechi Iheanacho has now been directly involved in 7 goals in 401 minutes of Premier League action this season. 4 goals

3 assists pic.twitter.com/LcdyvtSnfp — Squawka Football (@Squawka) 2016. december 26.

A hajrában Curtis Davies öngóljával alkult ki a végeredmény, a Polgárok zsinórban a harmadik győzelmüket aratták az angol élvonalban.

Most vagy soha. Fogadj élőben a Tippmixpron télen is!