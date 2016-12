Pedro gólját első látásra nehéz befogadni, klubrekordot döntött a Chelsea – videó

A klubrekordért hajtó Chelsea sorozatban a 12. győzelmére készült a Premier League 18. fordulójában.

A Bournemouth elleni meccsen csak kétszer találták el a kaput a londoniak az első félidőben, de az egyik lövésből gól született. Pedro Rodríguez csodálatos emelését nem lehet elégszer megnézni, ezzel vezettek a londoniak a 24. percben.

Cesc Fabregas a 98. asszisztját osztotta ki az angol élvonalban, nála több gólpasszt csak Wayne Rooney (101), Frank Lampard (102) és Ryan Giggs (162) jegyez.

A második félidő elején Eden Hazard szép csel után harcolt ki tizenegyest, melyet értékesített is. A hajrában Pedro megszerezte második gólját, így magabiztosan döntött klubrekordot a Chelsea: sorozatban 12 meccset nyertek a londoniak.

