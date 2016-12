Mkhitaryan skorpiós lesgólja egy csoda, Ibrahimovic nagyot játszott – videó

A kiesés ellen küzdő Sunderland látogatott az Old Traffordra karácsony másnapján a Premier League 18. fordulójában.

Zlatan Ibrahimovic óriásit játszott hétfőn, hiszen két assziszttal és egy góllal vétette észre magát.

Előbb Daley Blindet találta meg, majd Henrikh Mkhitaryant szolgálta ki, a kettő közt pedig ő maga lőtt higgadtan a bal alsóba.

Az örmény középpályás skorpiógólt szerzett, mely egyszerűen csodálatosra sikeredett, más kérdés, hogy lesről született.

A Sunderlandnek csak a szépítésre futotta, Ibrahimovic jelentette a különbséget a meccsen.

A svéd csatár nagy formában futballozik: utóbbi 10 meccsén 11-szer köszönt be a Manchester Unitedben.

Zlatan Ibrahimović has now scored 11 goals in his last 10 games across all competitions for Man Utd.

Simply brilliant form. pic.twitter.com/iE3EGXszf7

— Squawka Football (@Squawka) 2016. december 26.