Először sárgát akart adni a bíró, de meggyőzték a Bayern-játékosok, hogy jó lesz az pirosnak is – videó

Szerda este az első két helyezett csapott össze a Bundesliga 16. fordulójában. A Bayern München már az első félidőben eldöntötte a meccset, hiszen három gólt rámolt be Gulácsi Péter kapujába.

Mondjuk az sem sokat segített a Leipzignek, hogy Emil Forsberg brutális szabálytalansága után emberhátrányba kerültek az első félidőben.

A piros lap jogosságán nincs nagyon mit magyarázni, de az, ahogy Felix Zwayer meghozta a döntést, kifejezetten érdekes.

Először csak a sárga lapot húzta elő a zsebéből, de a bajorok teljesen kiakadtak ezen. Tumultuózus jelenet alakult ki, majd a bíró futott egy kötelező kört az asszisztensnél, ezt követően pedig felmutatta a pirosat Forsbergnek.

A Leipzig-játékosok sem nagyon értették, hogy akkor most, hogy is van ez. Hárman is hitetlenkedő mosollyal vették tudomásul a döntést.

A Bayern végül 3-0-ra nyert, így három ponttal előzi meg Gulácsiékat, és sorozatban hatodszor várhatja a tabella első helyéről a Bundesliga tavaszi folytatását.

A lipcseiek csütörtökön jelentették be, hogy sikerült megegyezniük a Red Bull Aréna megvételéről, amit a tervek szerint 57 ezresre bővítenek.

#Red Bull kauft #Zentralstadion! Es wurde eine grundsätzl. Einigung über den Kauf des Stadions + Haupt-, Nebengebäude & Glockenturm erzielt. pic.twitter.com/yrRV5FGeQi — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 2016. december 22.