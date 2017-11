Tenisz: a magyarok februári ellenfele döntetlenre áll a Davis Kupa-döntőben

A világbajnoki döntős David Goffin magabiztos győzelmével a belgák jutottak előnyhöz a Franciaország elleni Davis Kupa-döntőben.

A pénteki nyitómeccsen a hazaiaktól az idén Budapesten, Stuttgartban és Bécsben tornagyőztes Lucas Pouille (18. a világranglistán) sokat rontott Goffin (7.) ellen, aki végül két óta alatt nyert.

A folytatásban Jo-Wilfried Tsonga (15.) és Steve Darcis (76.) következett, ahol a francia három borzasztóan sima szettben nyert.

🇫🇷 @tsonga7 defeats Steve Darcis 🇧🇪 63 62 61 to level the score at 1-1 on the opening day of the #DavisCupFinal pic.twitter.com/85uuhF9g16

— Davis Cup (@DavisCup) 2017. november 24.