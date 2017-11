Felrobbantották az egyik leghíresebb amerikai stadiont – videó

Egy irányított robbantással megsemmisítették helyi idő szerint hétfő reggel az egyik leghíresebb amerikai sportstadiont, az Atlantában lévő Georgia Dome-ot. A 25 éves épületet több mint két tonnányi robbanószerrel rombolták le. Az épület alig 15 másodperc alatt omlott össze.

Amikor átadták, a Georgia Dome volt a világ legnagyobb fedett stadionja, ahol megnyitása óta több mint 1400 eseményt rendeztek. Köztük olyan neves eseményeket, mint a Super Bowl, olimpiai versenyek és Final Four mérkőzések. A több mint 71 ezer ülőhelyes stadionban 39 millió látogatót láttak vendégül.

WATCH: as the Georgia Dome comes down. @wsbtv pic.twitter.com/qkCY7KddNV

— Dave Huddleston (@DaveHWSB) 2017. november 20.