Női BL: megnyerte a csoportját a Győri ETO KC

A címvédő Győri Audi ETO KC győzelemmel zárta a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörét, miután az utolsó, fordulóban szombaton kilencgólos győzelmet aratott hazai pályán a francia Brest Bretagne csapata felett.

A Győr már korábban biztosította helyét a középdöntőben, így kedvező helyzetből várhatta a zárófordulót, amely nem kezdődött valami fényesen: háromszor is vezetett a pont nélkül álló francia együttes. Apránként felébredt a magyar csapat, fokozatosan távolodott ellenfelétől, így szünetre hatgólos előnyre tett szert a címvédő.

Fordulás után is uralta a találkozót a Győr, amelyben több fiatal játékos is lehetőséget kapott a bizonyításra, de még így is fölényes győzelmet aratott a mérkőzésen. Győzelmével a csoport élén vgeztek a zöld-fehérek.