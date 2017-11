Története első idényében bajnok lett Michelisz Norbert csapata

Alapítása első évében Michelisz Norbert csapata: a M1RA újoncként nyerte meg a TCR International Seriest. A mindössze 18 esztendős magyar pilóta, Tassi Attila ötödik, az egy hétvégére beugró Josh Files pedig hatodik helyet szerzett szombaton, így egy futammal a szezon vége előtt biztossá vált a magyar csapat sikere.

A szezonzáró futamon aztán a dobogó is összejött Filesnak hála, Tassi viszont áthajtásos büntetés miatt a 17. helyre szorult. Mindez azért volt igazán szerencsétlen dolog, mert a fiatal magyar versenyzőnek esélye lett volna a pilóták pontversenyében is élen zárni, így azonban “csak” második helyen végzett az idényben – természetesen ez is pompás végeredmény.

A jövő évi szezonra összeolvad majd a túraautó-világbajnokság (WTCC) és a TCR International Series, az ebből létrehozott WTCR-ban bizonyíthat majd a M1RA 2018-ban.