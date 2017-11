Felejtsük el Mo Farah-t, itt van Sir Mo Farah

Az atlétikáért tett szolgálatai elismeréseként II. Erzsébet brit királynő kedden lovaggá ütötte a négyszeres olimpiai és hatszoros világbajnok hosszútávfutó Mo Farah-t.

“It was very special” – Sir @Mo_Farah shares his experience of receiving a Knighthood from The Queen. pic.twitter.com/tdoNMbOwGX

— The Royal Family (@RoyalFamily) 2017. november 14.