Cristiano Ronaldo távozna a Real Madridtól

Kis túlzással negyedévente felröppen a hír a spanyol sajtóban, hogy Cristiano Ronaldo elvágyódik jelenlegi csapatából, a Real Madridból. Utoljára nyáron robbant körülötte a hír, miközben a bíróságon éppen saját magát védte az adócsalási ügyében.

Eltelt az a néhány hónap, hát ismét a távozásáról cikkeznek, sőt most tovább is mentek: ha hihetünk a híradásoknak, már maga a klub és Florentino Perez is tud a dologról.

Egy spanyol újságíró úgy tudja, a négyszeres aranylabdás 2018. június 30-án kilépne a szerződésből, és ezt már személyesen is elmondta a klub mindenható urának, Florentino Pereznek, aki viszont nem igazán lenne vevő az ötletre.

Ugyanez az újságíró azt is tudni véli, hogy a Real Madrid olyannyira meg akarja tartani a támadót, hogy hosszabbítási ajánlattal is előálltak, de ezt a játékos elutasította, mert nem érzi úgy, hogy a klub eléggé értékelné a munkáját. Sőt, a játékos úgy gondolja, az hogy a nyáron megpróbálták leigazolni Kylian Mbappét, tiszteletlenség volt vele szemben.