Újabb érvágás a Győri ETO KC-nak

Rettenetes sérüléshullám ütötte föl a fejét Győrben, Anne Mette Hansen, Tomori Zsuzsanna és Jana Knedlíková is csak a nézőtérrel nézheti csapata mérkőzéseit, de Nycke Groot is csak mostanság tér majd vissza az ETO-ba – erre Anja Althaus is kidőlt.

A gyorietokc.hu bejelentette, hogy a német beálló csakugyan súlyos sérülést szenvedett, így várhatóan három-négy hónapot hagy majd ki. A diagnózis szerint a térdében elszakadt a belső oldalszalagja.

Anja a jobb térdében belső oldalszalag-szakadást szenvedett, amit az MRI-vizsgálat be is igazolt, egyéb súlyosabb ízületi sérülés nélkül. A sérülés orvoslására műtét javasolt, és a teljes felépülés várhatóan három-négy hónapot vesz igénybe

– idézi a közlemény dr. Balogh Pétert, a Győri Audi ETO KC csapatorvosát.

Althausen a Midtjylland elleni győztes Bajnokok Ligája-mérkőzésen sérült meg, a Larvik elleni utolsó csoportmérkőzést már kénytelen lesz kihagyni, de a címvédő magyar csapat már biztosan továbbjut a B csoportból.