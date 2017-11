Óriási elkapással szerzett TD-t, majd zokogni kezdett – videó

Fantasztikus és egyben szívszorító jelenetnek volt szemtanúja, aki a San Francisco 49ers 31-21-s győzelmét megnézte. A New York Giants fölött aratott siker során ugyanis egy óriási, 83 yardos elkapással szerzett touchdownt Marquise Goodwin. A játékos előbb bevitte a célterületre a labdát, majd az ég felé mutatott. Ezután zokogva a földre borult.

Pray for Marquise Goodwin. He broke down emotionally after scoring an 83-yard touchdown cause him & his wife Morgan lost their newborn baby boy due to pregnancy complications yesterday morning around 4 AM pic.twitter.com/y2WHpmM1h0

— Lee Harvey (@MusikFan4Life) 2017. november 13.