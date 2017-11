Újonc kapustól ritkán látni ekkora bravúrt

Kapuspara van a ligaújonc Vegas Golden Knights hokicsapatánál (az első és a második számú hálóőr is sérült), úgy felhívták Maxime Lagace-t, aki már hét meccsen védett, ebből haton kezdőként. Legutóbb a Winnipeg elleni, hazai jégen 5-2-re megnyert találkozón állt a ketrec elé és bemutatott egy olyan bravúrt, amit ritkán látni újoncoktól.

You’d swear Maxime Lagace has been in the league for years. pic.twitter.com/vsgikBqQcw

— NHL (@NHL) 2017. november 11.