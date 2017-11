Elképesztő izgalmak a rövidpályás úszó-ob első napján

Repülőrajtot vettek a győriek öt elsőséggel a százhalombattai rövidpályás országos bajnokság nyitónapján, de a nap hőse Bernek Péter volt, aki két egyéni számban és egy váltóban is aranyérmes lett, ráadásul 400 gyorson az európai ranglista harmadik helyére ugrott. Férfi 50 gyorson az első négy úszó 0.06 másodperc különbséggel ért a falhoz, adta hírül a Magyar Úszó Szövetség.

A győri gyorsváltók gyorsan bezsebeltek két aranyérmet 4×50-en, majd később újabb három elsőség következett: Sebestyén Dalmának sikerült előbb a 200, majd az 50 mellúszó-aranyát is megnyernie, ami igazi bravúr.

Titkon reménykedtem abban, hogy akár mind a két számot megnyerhetem, de magamat is megleptem azzal, hogy az ötvenet is sikerült. Kétszázon jól összeállt minden, ezek után álltam oda az ötvenre, azt gondoltam, talán érmes lehetek, ehhez képest jött össze a győzelem – úgyhogy most nagyon boldog vagyok!