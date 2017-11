Nyakánál fogva rántotta a földre, majd ütni kezdte ellenfelét az NFL-es

Elég paprikás lett a hangulat a Jacksonville Jaguars és a Cincinnati Bengals meccsének második negyedében. A hazaiak játékosa, Jalen Ramsey lökte el ellenfelét, AJ Greent, aki erre felpattant a fűről, a nyakánál fogva a földre rántotta a Jaguars védőjét, majd ököllel ütni kezdte – más kérdés, hogy a fejvédőjén, ami azért nem tűnik valami jó ötletnek. Mindkettejüket kiállították a meccsen, a Jaguars tök simán nyert 23-7-re.

Nem ez volt az egyetlen meccs, amin dulakodás történt:

JAMEIS WHAT IN THE HELL ARE YOU DOING?!

Mike Evans was just backing up his QB, but WTF WAS JAMEIS THINKING!?#Bucs are out of control…. pic.twitter.com/XLWAlgNBG9

