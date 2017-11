Kézi BL: visszavágott a Győr

A Győri Audi ETO KC 25-23-ra legyőzte a Rosztov-Dont, így visszavágott a két héttel korábbi vereségért.

A győrieknél változatlanul több játékos is hiányzott sérülés miatt, ennek ellenére ők kerültek először háromgólos előnybe a 16. perc végére. Időt is kértek az oroszok, ám ez sem segített rajtuk, mivel a magyarok kihasználták az emberelőnyeiket. Öt perccel a félidő vége előtt már 11-5 állt az eredményjelzőn, ebből az előnyből félidőre négy gól meg is maradt.

Fordulás után tartotta a három-ötgólos különbséget a Győr, húsz percen keresztül háromnál közelebb egyáltalán nem is tudott közelebb jönni a Rosztov. A hajrában viszont egy gólra felzárkóztak az oroszok, az egyenlítés azonban elmaradt, így nyerni tudott a házigazda

A Győr szombaton a hozzá hasonlóan hatpontos dán Midtjylland vendégeként lép pályára Ikastban.