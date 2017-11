A félpályáról vágta át a passzra számító kapust – videó

Nem tudta zsinórban ötödik hazai meccsét megnyerni az NHL-ben a Los Angeles Kings, amely hosszabbítás után 4-3-ra kikapott az előző idényben döntőt játszó Nashville-től.

A vendégek 3-0-ra elhúztak, de a Kings vissza tudott jönni a meccsbe, és a második hazai gól egészen demoralizáló lehetett Juuse Sarosnak, a Nashville finn kapusának.

Történt, hogy a piros vonalnál, vagyis a félpályánál Christian Folin, a Kings védője úgy tett, mintha a palánkot igénybe véve körbelőné a korongot, Saros pedig gondolta, hogy proaktív lett, és kimozdult a kapujából, hogy elinduljon a pakkért. Igen ám, de Folin átvágta őt, és a kaput vette célba, Saros pedig hiába eszmélt, már nem ért vissza.

WOW CHRISTIAN FOLIN FAKES THE DUMP IN AND SNIPES ONE HOME PAST SAROS FROM CENTER ICE! UNREAL! pic.twitter.com/Kmq5Qv0cYF

