Egy hete érkezett, a Fradi ellen viszont már búcsúzik is az orosz klasszis

Múlt héten azt írtuk, hogy olyan múlt játékos nem nagyon játszott még a magyar jégpályákon, mint Pjotr Szcsasztlivij. A 38 éves orosz center játszott az Ottawa Senatorsban és az Anaheim Ducksban, ebben a két együttesben összesen 130 NHL-meccs jutott neki. Volt az orosz válogatott csapatkapitánya a 2007-es, hazai rendezésű vébén, melyen harmadikok lettek és KHL-bajnoki címet nyert a Szalavat Julajev együttesével 2011-ben.

A múlt héten jelentette be érkezését az Erste Ligában szereplő SC Csíkszereda, a MAC Budapest otthonában pedig be is mutatkozott az orosz. Akkor egy pontot szerzett, Újpesten és Miskolcon pedig már a gólok is jöttek, három mérkőzésen három-három gólt és gólpasszt jegyzett összesen.

Mindezt egy hét alatt érte el, viszont pénteken meg már az utolsó meccsét játssza a Csíkszeredában, amikor az erdélyi csapat a Ferencvárost fogadja. Teljesítményével ugyanis meggyőzte a KHL-es Slovan Bratislavát, így a pozsonyiakhoz igazol a ligahonlap tájékoztatása szerint.