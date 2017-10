Nem elég, hogy szanaszét szakadt a lába, még a touchdownját is elvették – videó

Ezt most tényleg komolyan mondjuk, az alábbi videót csak az nézze meg, aki bírja a borzalmakat, mert a Chicago NFL-játékosának, Zach Millernek egészen természetellenes helyzetben volt a lába a New Orleans Saints elleni meccsen.

Miller elkapta ugyan a labdát, annak ellenére, hogy a bal térde külön életet élt, de az esetet videón visszanézték, és végül nem ítéltek touchdownt, mivel a bírók úgy ítélték meg, hogy nem birtokolta végig a labdát. Így 14-9 helyett 14-6 lett az állás, mert a Chicago Connor Barth révén egy mezőnygóllal azért feltett három pontot a táblára.

A meccset végül 20-12-re nyerte a New Orleans, Millernek pedig innen is jobbulást kívánunk!

NFL, 8. játékhét

Seattle Seahawks – Houston Texans 41-38

Washington Redskins – Dallas Cowboys 19-33

Detroit Lions – Pittsburgh Steelers 15-20

New York Jets – Atlanta Falcons 20-25

Tampa Bay Buccaneers – Carolina Panthers 3-17

Philadelphia Eagles – San Francisco 49ers 33-10

New Orleans Saints – Chicago Bears 20-12

New England Patriots – Los Angeles Chargers 21-13

Buffalo Bills – Oakland Raiders 34-14

Cincinnati Bengals – Indianapolis Colts 24-23

Cleveland Browns – Minnesota Vikings 16-33

csütörtökön játszották:

Baltimore Ravens – Miami Dolphins 40-0