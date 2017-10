Szenzáció: Babosék szetthátrányból nyerték meg a vébédöntőt

Babos Tímea és a cseh Andrea Hlavackova nyerte meg a hétmillió dollár összdíjazású szingapúri tenisz WTA-világbajnokság páros versenyét, mivel a fináléban döntő rövidítésben 4:6, 6:4, 10-5-re legyőzte a Kiki Bertens, Johanna Larsson holland, svéd duót.

A Bertens, Larsson páros az utolsó pillanatban került a vébére visszalépések következtében, de ha már ott voltak, nagyon belehúztak, és a döntőben is jobban kezdtek, 5:4-es vezetésüknél elvették Babos adogatását, és ezzel 38 perc alatt előnybe kerültek.

A második játszma elején mindkét duó brékelte a másikat, aztán a hetedik játékban Babosék nagy csatában újra elvették ellenfelük adogatását, és ezt a lépéselőnyt kihasználva 6:4-gyel egyenlítettek.

Jöhetett a döntő rövidítés, amelyben a magyar, cseh duó 4-0-ra, 7-3-ra és 9-4-re is vezetett, majd a második meccslabdát értékesítette, így jöhetett az ünneplés.

“A sírból hoztuk vissza a meccset, nagyon elégedett vagyok a játékunkkal. A szuper tie-breakben is megmutattuk, hogy milyen jók voltunk az egész évben. Köszönöm az edzőmnek és a családomnak is, és remélem, jövőre is itt leszek” – nyilatkozta Babos.