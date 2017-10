Fucsovics egy hajszálra volt a csodagyőzelemtől

Fucsovics Márton előbb főtáblára jutott az 1,8 millió euró (554 millió forint) összdíjazású keménypályás bázeli férfi tenisztornán, majd nyert az első fordulóban, a másodikban pedig ellenfele feladta a küzdelmet. Így pénteken már a negyeddöntőben lépett pályára, ellenfele a második kiemelt, világranglista negyedik, a US Open 2014-es győztese, Marin Cilic volt.

Nagy küzdelmet hozott az első szett. Mindketten nagyon magabiztosak voltak adogatóként, jellemző volt a játékrészre, hogy egyiküknek sem volt bréklabdája. 6-6 után jött a rövidítés, Fucsovics pedig 2-1-es hátrányban egy könnyűnek tűnő labdát a hálóba ütött. Cilic 7-3-ra nyerte meg a tie-breaket.

A második játszmában remegtek a kezek adogatások közben. Először Fucsovics veszítette el szervagémjét, majd rögtön visszabrékelte a horvátot. Erre Cilic ismét fogadóként nyert pontot, majd hozta a saját szerváját, így 3-1-es előnybe került. Fucsovics nem roppant meg, sőt, fordított, 4-3-ra már ő vezetett, aztán

7-5-re megnyerte a szettet.

A harmadik játszmában 1-0 után Cilic négy játékot nyert zsinórban, kétszer vette el Fucsovics adogatását. Az 5-1-es vezetés viszont nem jött össze neki, a magyar teniszező is brékelni tudott, feljött 3-4-re. A következő, nagyon fontos gémben bréklabdája is volt, de nem tudott egyenlíteni, viszont a következő két játékot hozni tudta (közte azt is, amikor Cilic már a meccs megnyeréséért adogatott), majd adogatóként remekelt és 6-5-re már ő vezetett.

Ekkor neki sem sikerült lezárnia a meccset, úgyhogy rövidítés döntött a továbbjutásról. Fucsovics kezdett, Cilic pedig kapásból minibreak-előnybe került. A horvát megállíthatatlannak tűnt már ekkor, 5-0-ra is vezetett, és ugyan Fucsovics kapaszkodott a végén, a horvát végül megnyerte a meccset és ő jutott be a négy közé.

Bár az újabb nagy skalpot nem sikerült begyűjtenie, Fucsovics a jövő héten így is karrierje toronymagasan legjobb helyezését éri majd el a világranglistán, ugyanis a 83. hely környékére jön majd fel. A hetet századikként kezdte.

Eredmény – ATP-torna, Bázel, negyeddöntő Marin Cilic (horvát, 2.) – Fucsovics Márton 7-6 (7-3), 5-7, 7-6 (7-4)

Fotó: Europress/AFP/Fabrice Coffrini