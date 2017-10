Egy bokszoló is megirigyelné a hokis elképesztő kiütését – videó

Radko Gudas, a Philadelphia Flyers hokicsapatának cseh védője minden bizonnyal már bánja, hogy kiállt egy bokszmeccsre az Anaheimet erősítő Kevin Bieksa ellen. Utóbbi már karrierje elején, az AHL nevű ligában is komoly nevet szerzett magának a bunyókkal, és most Gudas ellen is bizonyított, olyan jobbos ütést vitt be az ellenfele állára, hogy azzal le is zárta a csatát.

Nem volt sokkal több esélye Gudas csapatának sem, amely 6-2-re kapott ki, Ryan Getzlaf góllal és gólpasszal tért vissza a sérülése után az Anaheimbe, amelyben Ondrej Kase duplázott.